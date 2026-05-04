Giornale radio del mattino lunedì 4 maggio

Da lapresse.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio, il giornale radio del mattino fornisce le principali notizie della giornata. Viene trasmesso il consueto aggiornamento sulle vicende nazionali e internazionali, con approfondimenti sui principali avvenimenti e gli eventi più rilevanti. La puntata si concentra su notizie di cronaca, politica ed economia, offrendo un quadro completo delle ultime novità provenienti da diverse fonti. LaPresse presenta la sintesi delle notizie più significative dell'inizio settimana.

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