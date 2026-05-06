Raccolta rifiuti rumori anche in periferia

Un lettore ha segnalato che i rumori causati dal vuotamento dei bidoni si verificano non solo nel centro cittadino, ma anche in alcune zone periferiche. Secondo la sua testimonianza, queste operazioni avvengono spesso nelle ore notturne, con i bidoni trascinati in strada sotto le finestre, causando disturbo alle persone che vivono nelle zone più periferiche. La questione riguarda quindi sia la raccolta rifiuti in centro che in aree meno centrali.

Scrive il lettore: “Ho letto l'articolo di risposta di Alea, purtroppo i rumori per il vuotamento dei bidoni non si fa solo in città ma anche in periferia e di certo tutte le notti alle 4 con i bidoni che li trascinano in strada sotto le finestre non è un bel risveglio. Il rumore è assordante e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Milkman Slammed a Door. The Black Stallion RAN. A Boy CHASED.

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