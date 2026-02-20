Emergenza furti a San Giuliano Terme il sindaco | Abbiamo bisogno che lo Stato faccia la sua parte

A San Giuliano Terme, un’ondata di furti ha allarmato i residenti di Metato, che chiedono interventi più efficaci. La lettera firmata da centinaia di abitanti denuncia le continue intrusioni nelle case, creando un clima di insicurezza. Il sindaco Matteo Cecchelli ha risposto promettendo di sollecitare le autorità. La preoccupazione cresce tra chi vive nella frazione, mentre le forze dell’ordine cercano di affrontare la situazione. La questione resta al centro dell’attenzione locale.

Dopo la lettera inviata dai residenti della frazione di Metato, Matteo Cecchelli ha chiesto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica La lettera aperta siglata da molte centinaia di residenti della frazione di Metato, esasperati e impauriti dall'ondata di furti che sta colpendo le loro abitazioni da diverse settimane, ha incontrato la totale apertura del sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. Il primo cittadino infatti ha immediatamente richiesto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica gestito dalla Prefettura. “I cittadini firmatari della petizione per la sicurezza a Metato hanno ragione - spiega Cecchelli - c’è bisogno di un aumento immediato delle attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine e su questo abbiamo chiesto, non solo rassicurazioni, ma anche interventi immediati.🔗 Leggi su Pisatoday.it

