Quiliano | 12 ragazzi verso Roma per un viaggio sulla legalità

Dodici studenti di Quiliano si preparano a partire per Roma in un viaggio che ha come obiettivo principale approfondire temi legati alla legalità. Durante il percorso, incontreranno i rappresentanti dell'Associazione Libera, un'organizzazione impegnata nella lotta contro le mafie e per la promozione della giustizia. La visita si svolge in un periodo in cui si susseguono iniziative e incontri dedicati alla sensibilizzazione sui valori civili e sulla tutela della legalità nelle scuole locali.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo viaggio la vita quotidiana nelle scuole di Quiliano?. Cosa impareranno i ragazzi incontrando i rappresentanti dell'Associazione Libera?. Perché questo percorso formativo è durato ben due anni?. Chi porterà le nuove consapevolezioni sulla legalità tra i compagni di classe?.? In Breve Viaggio dal 10 al 12 maggio 2026 con l'Assessore alle Politiche Giovanili.. Partecipazione di dodici ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.. Visite alla Camera dei Deputati e all'Associazione Libera a Roma.. Percorso formativo biennale sostenuto dall'Assemblea Legislativa della Liguria.. Dodici ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Quiliano partiranno per Roma dal 10 al 12 maggio 2026 per un viaggio didattico focalizzato sulla legalità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quiliano: 12 ragazzi verso Roma per un viaggio sulla legalità Notizie correlate Un bus d’autore sulla storica Linea 11: arte e inclusione in viaggio grazie ai ragazzi di Cuore 21Lungo la storica Linea 11 fa il suo esordio un’opera d’arte in movimento capace di catturare lo sguardo al primo istante: un autobus d'autore che... Leggi anche: Caos sulla A12: incidente in galleria, 12 km di coda verso Genova Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Educazione alla legalità, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Quiliano a Roma per un viaggio didattico; Prima Categoria A. Il Quiliano & Valleggia batte l'Oneglia: super Mencacci lancia i biancorossi. Quiliano, i giovani salvano il Presepe del Convento dei CappucciniQuiliano – Un evento imperdibile in cui le generazioni più anziane trasmettono il testimone ai giovani, uniti nel custodire una tradizione secolare. Il presepe del Convento dei Cappuccini a Quiliano ... ilsecoloxix.it