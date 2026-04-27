Un bus d’autore sulla storica Linea 11 | arte e inclusione in viaggio grazie ai ragazzi di Cuore 21

Un autobus della linea 11, che collega Rimini e la Perla Verde, è stato trasformato in un’opera d’arte in movimento grazie a un progetto promosso dai ragazzi di Cuore 21. La vettura, decorata con elementi artistici, è diventata un esempio di inclusione sociale e creatività, portando un tocco di colore e significato nel tragitto quotidiano. L’iniziativa ha coinvolto artisti e giovani, dando vita a un veicolo che unisce arte e impegno sociale lungo la storica linea.

Lungo la storica Linea 11 fa il suo esordio un’opera d’arte in movimento capace di catturare lo sguardo al primo istante: un autobus d'autore che eleva il tragitto quotidiano tra Rimini e la Perla Verde a installazione artistica e sociale itinerante. In occasione della Giornata Mondiale del.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Borseggio sulla frequentatissima linea bus di Napoli: arrestato un uomo grazie alla geolocalizzazione dello smartphoneGli agenti della polizia locale di Napoli, unità operativa Chiaia, hanno tratto in arresto nella giornata di martedì un uomo di 46 anni, cittadino... Lavori sulla linea ferroviaria: stop ai treni e bus sostitutivi da oggi alla fine di giugnoMacerata, 11 aprile 2026 – Da oggi al 27 giugno, Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale sulla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: De Linea Art Festival, torna la due giorni dedicata all’illustrazione contemporanea, alla grafica d’autore e alle arti visive; 25 aprile, in bus al Poetto: in strada i nuovi mezzi elettrici Ctm da diciotto metri; Nuovi e-bus ma la strada è ancora lunga; C'è da rifare i binari, il 18 aprile la metro C apre a metà: saranno attivi bus sostitutivi. Rimini, Start Romagna per la Linea 11 lancia un autobus griffato Cuore 21Da oggi, lungo la storica Linea 11 fa il suo esordio un’opera d’arte in movimento capace di catturare lo sguardo al primo istante: un autobus ... corriereromagna.it Fuori linea: nuovo bus di Start Romagna decorato dai ragazzi di Cuore 21Da oggi, lungo la storica Linea 11 fa il suo esordio un’opera d’arte in movimento capace di catturare lo sguardo al primo istante: un autobus d'autore che eleva il tragitto quotidiano tra Rimini e la ... altarimini.it IrpiniaTv. . “Linea Verde Sport” L’appuntamento sportivo del lunedì Avellino-Bari 2-0 Analisi, commenti, ospiti. Telefoni aperti allo 0825/33500 Canale 19 del digitale ter@fanpiùattiviiIrpiniaTv SportTv Sport - facebook.com facebook Se si dovesse scegliere tra Schlein o Conte alle primarie, la sindaca di Genova Silvia Salis dice che non andrebbe a votare. Le sue parole sono in linea con il suo convincimento che questo tipo di consultazioni facciano male al centrosinistra. La sindaca ne pa x.com