Caos sulla A12 | incidente in galleria 12 km di coda verso Genova

Questa mattina sulla A12, tra Nervi e Genova, si è verificato un incidente in galleria alle 6:00, causando una coda di circa 12 chilometri in direzione di Recco. La circolazione è rallentata e sono state predisposte deviazioni sulla Statale 1 Aurelia per gestire il traffico. La situazione rimane critica e si attende l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

? Cosa sapere Incidente in galleria sulla A12 tra Nervi e Genova alle ore 6:00.. Coda di 12 chilometri verso Recco con deviazioni sulla Statale 1 Aurelia.. Un grave sinistro avvenuto alle 6:00 del mattino all’interno di una galleria nei pressi dell’uscita di Genova Nervi ha paralizzato il flusso della A12, costringendo le autorità a bloccare il transito in direzione capoluogo tra Nervi e Genova Est. Il lunedì mattina è iniziato con una severa prova per la viabilità ligure. Il primo impatto con la realtà del viaggio è stato segnato dall’incidente occorso nelle prime ore dell’alba, un evento che ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza lungo l’asse autostradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos sulla A12: incidente in galleria, 12 km di coda verso Genova Notizie correlate Leggi anche: Incidente tra due tir in A12, carico di detersivi si rovescia in autostrada: 10 km di coda A8 bloccata: 1 km di coda verso Milano dopo incidente a GallarateUn incidente sull’Autostrada A8, nel tratto tra Cavaria con Premezzo e Gallarate, ha bloccato la circolazione verso Milano nella mattinata di venerdì... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente in autostrada: motociclista gravemente ferito e lunghissima coda; Incidente sulla A12, scontro tra due auto: morto Simone Ciapetti; A12 bloccata dopo lo schianto tra due camion: tratto chiuso, 9 chilometri di coda e acqua agli automobilisti. Camionista ferito -; Frontale tra due auto a Genova Est: ferita una donna, mattina di code sull'A12. A12, incidente e 13 km di coda. Riaperto il tratto tra Nervi e Genova EstTraffico in tilt nel levante di Genova, dal primissimo mattino di lunedì 27 aprile 2026. Le code dopo lo contro fra due mezzi pesanti, all'ingresso di Genova Nervi, in A12, direzione Genova. rainews.it Incidente A12 oggi: tratto riaperto ma 10 km di coda a Genova NerviIncidente A12: il tratto tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova è stato riaperto ma ci sono ancora code. Ecco i percorsi alternativi. sicurauto.it Le Fatal Influence sono arrivate a portare il caos a #SmackDown! - facebook.com facebook Caos arbitri, #Grassani: "L'Inter rischia Nerazzurri assolutamente estranei" x.com