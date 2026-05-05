Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso nel club e sui progetti futuri. Ha spiegato che l'inizio della sua avventura non è stato facile, considerando un punto di partenza molto sfavorvole. Ha inoltre detto di poter rimanere al Como per un decennio. Le sue parole danno un’idea chiara delle ambizioni e della stabilità che intende portare avanti nel club.

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© Calcionews24.com - Fabregas racconta: «Abbiamo iniziato questo percorso non da zero, ma da -10. Potrei restare al Como per 10 anni»

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