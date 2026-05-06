Qui atalanta Domenica avversario A giugno il ritorno Bellanova-Diavolo Nuovo matrimonio

Domenica sera, il giocatore dell'Atalanta sarà in campo contro il Milan al Meazza, dove ha già giocato in passato. A giugno è previsto il ritorno dell’attuale calciatore alla sua ex squadra. Durante la sessione di mercato estiva, il club rossonero si era mostrato interessato a lui. Tra i componenti della rosa atalantina ci sarà anche Diavolo, in attesa di un possibile trasferimento. Recentemente, si è parlato di un ritorno di un altro calciatore tra Bellanova e Diavolo.

Tra gli atalantini che domenica sera saranno ex di turno al Meazza contro il Milan c’è Raoul Bellanova, nel mirino del Diavolo per il prossimo mercato estivo. Il 26enne laterale destro di Rho, cresciuto nel vivaio rossonero fino al 2019 - nella nidiata con Donnarumma, Gabbia, Brescianini e Maldini - a fine stagione dovrebbe lasciare Bergamo dopo un 2026 deludente, vissuto ai margini delle rotazioni, con appena 371 minuti giocati nel girone di ritorno, senza mai avere la fiducia di Palladino che gli ha preferito Zappacosta. Uscita resa ancora più probabile dal ritorno sulla corsia destra del gioiello Palestra, che rientrando dal prestito di Cagliari gli chiuderebbe ogni spazio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Qui atalanta. Domenica avversario. A giugno il ritorno. Bellanova-Diavolo. Nuovo matrimonio Notizie correlate Il prossimo avversario. Rumors sul possibile ritorno di Sartori: l’Atalanta lo escludeL’Atalanta esclude categoricamente le voci di un ritorno di Giovanni Sartori a Bergamo a fine stagione se le strade tra la Dea e il direttore... Calciomercato Milan, operazione Italiana: il Diavolo punta a BellanovaCon il possibile ritorno in Champions League ormai alle porte, in casa rossonera il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta già iniziando a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Qui atalanta. Domenica avversario. A giugno il ritorno. Bellanova-Diavolo. Nuovo matrimonioTra gli atalantini che domenica sera saranno ex di turno al Meazza contro il Milan c’è Raoul Bellanova, nel ... sport.quotidiano.net Atalanta, Bellanova va verso il rientro a Como. Palladino rilancia i titolariCALCIO. Giovedì 29 gennaio l’esterno, ai box da tempo per un infortunio muscolare, si è allenato con la squadra e potrebbe essere convocato per la gara di domenica 1 febbraio con i lariani. Al ... ecodibergamo.it