Il prossimo avversario Rumors sul possibile ritorno di Sartori | l’Atalanta lo esclude

L’Atalanta ha chiarito di non avere in programma il ritorno di Giovanni Sartori, in seguito alle speculazioni sul suo possibile ritorno a Bergamo. La società nerazzurra ha specificato che, qualora si dovessero interrompere i rapporti con il direttore sportivo Tony D’Amico, non ci sarebbero alternative interne o esterne previste per la posizione di Sartori. La situazione viene monitorata in attesa di eventuali sviluppi legati alle decisioni sulla squadra.

L’Atalanta esclude categoricamente le voci di un ritorno di Giovanni Sartori a Bergamo a fine stagione se le strade tra la Dea e il direttore sportivo Tony D’Amico, da quattro anni in nerazzurro, nel mirino della Roma, dovessero separarsi. Eppure a Bergamo come negli ambienti di mercato se ne parla. Il 69enne dirigente lodigiano ha lavorato a Zingonia dal 2014 al 2022, costruendo l’ossatura delle squadre poi valorizzate dalla guida tecnica di Gasperini, scovando talenti forgiati e plasmati da Gasp (da Gosens a Hateboer fino a Koopmeiners), prima di andarsene nel 2022, per mancanza di sintonia con l’allenatore torinese. Poi l’esperienza sotto...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. Rumors sul possibile ritorno di Sartori: l’Atalanta lo esclude Notizie correlate Snyderverse, il regista non esclude un ritorno sugli schermi: "Tutto è possibile"I progetti di Zack Snyder legati ai fumetti della DC potrebbero ritornare in fase di produzione, anche se non in versione live-action. Anm, rumors sul prossimo leader: sempre più a sinistra?Le frasi infelici di singoli magistrati, anche molto autorevoli, come di singoli politici, possono essere inquietanti e spaventare, ma restano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Chi è Cameron Norrie, il prossimo avversario di Sinner a Madrid; Sinner prossimo avversario in semifinale: ecco come ha reagito Fils; IL PROSSIMO AVVERSARIO: l’Ischia di mister Platone; De Rossi spegne i rumors: Ostiamare non sarà satellite di nessuno. Tien avversario di Sinner a Indian Wells: Ti toglie la racchetta di manoSarà Learner Tien il prossimo avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’americano, che agli ottavi ha eliminato Davidovich Fokina, dopo il suo match ha ... sport.sky.it IL FUTURO DI VERTEMATI Nonostante i rumors di mercato, Adriano Vertemati conferma che resterà alla Apu Udine anche nella prossima stagione. I dettagli: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/adriano-vertemati-si-conferma-all-apu-udine- - facebook.com facebook