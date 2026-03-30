Il Milan sta valutando l'acquisto di Bellanova come operazione di calciomercato italiana. La squadra rossonera si sta preparando alla possibilità di tornare in Champions League e sta considerando questo trasferimento come parte della strategia di rafforzamento. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sulla conclusione dell'accordo.

Con il possibile ritorno in Champions League ormai alle porte, in casa rossonera il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta già iniziando a pianificare il mercato estivo. Tolto, ovviamente, il pensiero rivolto all'attaccante e di un difensore centrale roccioso, il Milan sta pensando di rafforzare anche gli esterni. La dirigenza rossonera, infatti, vorrebbe aggiungere un'ulteriore pedina ad una zona che ha già Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. Per la questione delle liste, la rosa andrebbe inevitabilmente allargata con degli elementi italiani: un nome che può unirsi ai vari Gabbia Bartesaghi e Torriani. Quest'ultimo, poi potrebbe salutare i rossoneri: il giovane potrebbe giocare altrove trovando al giusta continuità per crescere, cosa che al Milan, momentaneamente non può fare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, operazione Italiana: il Diavolo punta a Bellanova

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, operazione rimonta: ritrovare i leader, fare più gol e... Così il Diavolo non molla

André, accordo Milan-Corinthians: ma un capriccio mette in pericolo l’operazione di mercato. Il Diavolo …È giallo nel possibile trasferimento di André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians meglio conosciuto come André,...

Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Milan

Temi più discussi: Milan, da Musah e Chukwueze a Bennacer: la situazione caso per caso dei giocatori in prestito; Serie A, Calciomercato Milan, tutti i nomi sul tavolo per alzare il livello; Calciomercato Milan, è fatta per Kostic: cifre e formula dell’operazione; Griezmann lascia l'Atletico: da luglio avrà una nuova squadra.

Milan, colpo in prospettiva per l’attacco: cifre e dettagliKostic al Milan – Non solo il campo, dove è atteso da un intenso rush finale di stagione, perché il Milan sta guardando attentamente alla sessione estiva di calciomercato con uno sguardo ai talenti di ... fantamaster.it

Calciomercato Milan, spunta un nome nuovo per l’attacco: ecco di chi si trattaIl rebus legato al prossimo numero 9 è il tema caldo del calciomercato Milan. Con la stagione che si avvia verso la fase cruciale, la dirigenza rossonera ha ... news-sports.it

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: nel mirino il baby talento dell'Anderlecht #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Nei mesi scorsi il nome di Robert Lewandowski infiammava il calciomercato del Milan, ma ad oggi le cose possono cambiare... scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook