Secondo un’indagine recente, in Italia molte persone temono di invecchiare. Un italiano su due ha paura di perdere attrattiva fisica, mentre quasi la metà si sente meno utile rispetto al passato. I dati mostrano come queste paure siano molto diffuse tra la popolazione, senza differenze significative tra le diverse fasce di età o generi. La percezione del cambiamento legato all’età riguarda aspetti sia fisici che sociali.

L’INDAGINE. Un italiano su due teme di perdere attrattività fisica, mentre quasi la metà di non sentirsi più utile. Gli italiani soffrono della «sindrome di Dorian Gray», hanno paura di invecchiare: in particolare un italiano su due teme di perdere attrattività fisica con l’avanzare degli anni, mentre quasi la metà ha paura di non sentirsi più utile per il prossimo. Sono alcuni dei dati dell’indagine di EngageMinds Hub, Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell’Università Cattolica, campus di Cremona. L’invecchiamento viene vissuto prevalentemente come una minaccia alla competenza, all’immagine e al ruolo di utilità sociale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Quella d’invecchiare è una tra le paure più diffuse in Italia

Mocked as a Country Girl, Her True Identity Shocks All—After the Breakup,Everyone Wants Her! #drama

Notizie correlate

Quali sono le infrazioni alla guida più diffuse tra gli italiani: i datiSpesso non è solo maleducazione e mancanza di rispetto verso gli altri utenti della strada, ma anche vera e propria ignoranza delle regole imposte...

Educazione emotiva e paure infantili, Paolo Crepet a genitori e insegnanti: “Dobbiamo rappresentare le cose che accadono senza avere paura delle paure”Paolo Crepet invita gli adulti a raccontare la verità ai bambini, evitando rassicurazioni illusorie per affrontare le paure con coraggio L'articolo .

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Paura di invecchiare, un italiano su due ha la sindrome di Dorian Gray; Sindrome di Dorian Gray, un italiano sue 2 ha paura di invecchiare; Italiani e longevità, due italiani su tre sanno cosa fare, ma non si applicano; Non smettiamo di crescere.

Quella d’invecchiare è una tra le paure più diffuse in ItaliaL’INDAGINE. Un italiano su due teme di perdere attrattività fisica, mentre quasi la metà di non sentirsi più utile. ecodibergamo.it

In Italia è sempre più comune la sindrome di Dorian GrayIn Italia prende sempre più terreno quella che gli esperti definiscono sindrome di Dorian Gray, la paura di invecchiare e perdere valore personale con il passare del tempo. Non si tratta solo di asp ... r101.it

Cala tutto il centodestra. Tra i principali partiti, Fratelli d’Italia è quello che riporta la flessione più consistente. Sale invece il Pd. Balzo in avanti per Avs. Ecco l’ultimo sondaggio di Swg: https://fanpa.ge/NJkpb - facebook.com facebook

Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran vola dalla Fifa: vertice chiave a Zurigo x.com