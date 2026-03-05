Tra le infrazioni alla guida più comuni tra gli italiani ci sono l’eccesso di velocità, l’uso del cellulare durante la guida e il mancato rispetto delle precedenze. I dati preliminari indicano che, rispetto agli anni passati, si registra una diminuzione di alcune violazioni, ma queste infrazioni continuano a rappresentare una presenza significativa sulle strade del paese. I numeri relativi al 2025 sono ancora in fase di elaborazione.

Spesso non è solo maleducazione e mancanza di rispetto verso gli altri utenti della strada, ma anche vera e propria ignoranza delle regole imposte dal codice della strada. La scarsa conoscenza del codice frequentemente si somma Persistono tuttavia cattive abitudini, tra cui la sosta in doppia fila davanti a scuole o attività commerciali, spesso ripetuta in più punti dello stesso tragitto, anche quando la destinazione potrebbe essere raggiunta percorrendo pochi metri a piedi. Per non parlare dell'utilizzo scorretto dello smartphone alla guida, un malcostume diffuso e ancora più biasimabile nell'era delle auto digitalizzate che permettono (ormai quasi tutte) la fruizione via Bluetooth, più sicura ma anche più pratica e comoda da utilizzare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quali sono le infrazioni alla guida più diffuse tra gli italiani: i dati

Angera, tra le infrazioni più diffuse l’uso del posto invalidi senza titoloUna presenza importante sul territorio tra attività di prevenzione e di sanzionamento.

