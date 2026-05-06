Il 1° maggio, Charlene di Monaco ha indossato un top tutto ricoperto di paillettes blu, attirando l’attenzione. La scelta di abbigliamento ha suscitato discussioni tra gli osservatori, che hanno notato come il look ricercato e luminoso richiami lo stile di una nota figura del mondo della moda. La sovrapposizione di dettagli eleganti e appariscenti sembra confermare la sua preferenza per look di impatto durante gli eventi pubblici.

Charlene di Monaco il 1° maggio ha scelto di brillare con un top interamente ricoperto di paillettes blu. A maniche lunghe e con incrocio frontale, indossato in occasione del compleanno di Alexander “Mogy” Moghadam, è l’ennesima conferma che le paillettes non siano più solo un vezzo da red carpet, ma l’elemento capace di svoltare in chiave glamour anche il look più basic. Il capo, firmato Jenny Packham, conferma il gusto della principessa monegasca per un’eleganza essenziale ma scenografica. Charlene lo ha abbinato a pantaloni neri, lasciando che fosse la luce del top a costruire tutto il look: un effetto flash controllato, sofisticato, perfetto per la sera.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quel dettaglio che rende Charlene di Monaco la “Miranda Priestly” delle royal

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