Queer Wall sabato 9 maggio il restauro del murale vandalizzato L' Arcigay | Riprendiamoci il nostro spazio

Dopo il recente atto vandalico che ha coperto con vernice bianca il murale “Queer Wall” al parco Odeon, la comunità Lgbtqia+ si mobilita per rispondere con un gesto concreto di resistenza, cura e visibilità. Sabato 9 maggio, a partire dalle 9.30, la cittadinanza è invitata a partecipare a.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Queer Wall, deturpato il murale dell'orgoglio Lgbtqia+ al parco Odeon

Queer Wall, sdegno in città per il murale dell'orgoglio Lgbtqia+ deturpato. Il sindaco: "Sgomento, si vuole cancellare il valore di alcuni diritti"Sgomento ma anche ferma intenzione di ripristinare l'opera nella sua interezza e al più presto.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Appuntamento sabato mattina per ripulire il Queer Wall; Vandalizzato il Queer Wall, l’indignazione a Livorno: Si respira un clima preoccupante; Vandali al Parco dell’Odeon: deturpato il Queer Wall; Vandali al murales lgbt: condanna di Comune e Regione.

- RIPULIAMO IL "QUEER WALL" dalla vernice bianca dell'atto vandalico dei giorni scorsi - evento promosso da ARCI GAY LIVORNO - appuntamento sabato 9 maggio alle 9 e 30 - Leggi l’articolo: https://toscana.news-24.it/2026/05/06/appuntamento-sabato- - facebook.com facebook

Ancora un attacco a Livorno: il Queer Wall coperto di vernice bianca. Indagini e proteste, il sindaco avverte che il fascismo non è un’epoca chiusa x.com