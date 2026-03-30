Finanza imprenditoria problem solving | a Milano arrivano le elementari con l' AI personalizzata per ogni bambino

A Milano, a partire da settembre, sarà introdotto un nuovo modello di istruzione primaria chiamato Inspired Edge Academy, sviluppato dal gruppo Inspired Education. Il progetto, che sarà esteso in sette paesi a partire da gennaio 2027, si focalizza su materie come finanza, imprenditoria e problem solving, e utilizza un'intelligenza artificiale personalizzata per ogni bambino.

Il gruppo Inspired Education ha presentato un nuovo modello di istruzione primaria, chiamato Inspired Edge Academy, che dal gennaio 2027 sarà introdotto in sette paesi, tra cui l'Italia, a Milano (ma da settembre). In città, secondo quanto risulta a MilanoToday, sarà attivato alle elementari della St Louis School, un istituto privato che è membro dell'organizzazione. Il progetto prevede l'uso dell'intelligenza artificiale per personalizzare l'apprendimento e dichiara l'obiettivo di superare “la tradizionale divisione degli studenti per fasce d'età”, basandosi invece sul livello di competenza raggiunto nelle singole materie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Finanza, imprenditoria, problem solving: a Milano arrivano le elementari con l'AI personalizzata per ogni bambino Articoli correlati Studenti modicani si affermano in gara nazionale di problem solving matematico e logicoGli studenti dell’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani di Modica si sono imposti tra le migliori scuole del panorama siciliano in una competizione... Leggi anche: Sfida a colpi di logica e problem solving, torna la Coppa Ruffini promossa da Unimore Approfondimenti e contenuti su Finanza imprenditoria problem solving a... Argomenti discussi: Le 10 carriere più pagate in finanza e come iniziare; Cosa cercano i recruiter nel 2026 per lavori in economia e finanza. Finanza, imprenditoria, problem solving: a Milano arrivano le elementari con l'AI personalizzata per ogni bambinoIl gruppo Inspired education ha presentato un nuovo modello di istruzione primaria, chiamato Inspired Edge Academy, che dal gennaio 2027 sarà introdotto in sette paesi, tra cui l'Italia, a Milano (ma ... milanotoday.it