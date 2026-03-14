Skate Park tra accuse di incuria e lavori da completare Mirabelli | Frenati dal maltempo pronti a ripartire

Lo skate park di Banditella è stato al centro di un dibattito nella quarta commissione di ieri, venerdì 13 marzo. Le strutture presentano segni di incuria e alcuni lavori risultano ancora da completare. I responsabili hanno spiegato che i lavori sono stati rallentati dal maltempo, ma sono pronti a riprendere gli interventi appena possibile.

Panciatici: "L'impianto è stato inaugurato e poi lasciato a se stesso". La replica dell'assessore: "La pista è sicura. Ora un nuovo finanziamento da 150mila euro per nuovi interventi" Lo stato dello skate park di Banditella è stato al centro del dibattito della quarta commissione di ieri, venerdì 13 marzo. Da una parte le opposizioni, con in testa il consigliere Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno), hanno contestato all'amministrazione comunale di aver inaugurato una struttura non ancora terminata: “È in evidente stato di abbandono a causa della insufficiente manutenzione, avete lavorato male”. Accuse alle quali ha prontamente replicato l'assessore ai Lavori pubblici, Federico Mirabelli: “La pista non è deteriorata visto che è accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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