Pensioni quattordicesima in arrivo | chi ha diritto alla mensilità extra fino a 655 euro

L'estate porta con sé una notizia attesa da molti pensionati, ovvero l'arrivo della quattordicesima Inps. Questa mensilità extra, che può arrivare fino a 655 euro, viene erogata a chi rispetta determinati requisiti di reddito e anzianità contributiva. La somma viene generalmente accreditata nel mese di luglio e rappresenta un beneficio aggiuntivo rispetto alla pensione ordinaria. La quota di beneficiari varia in base ai criteri stabiliti dalla legge.

L’estate porta con sé una voce molto attesa nel cedolino di una parte dei pensionati: la quattordicesima Inps. Non è una mensilità aggiuntiva per tutti, né un bonus indistinto, ma un’integrazione economica riservata a chi rispetta precisi requisiti di età, reddito e contribuzione. L’accredito arriva di norma a luglio, insieme alla pensione, ma in alcuni casi può slittare a dicembre. Secondo l’Inps, la misura viene riconosciuta automaticamente sulla base dei dati reddituali disponibili e riguarda i pensionati con almeno 64 anni e redditi entro due volte il trattamento minimo annuo. La misura. La quattordicesima nasce come sostegno aggiuntivo per i pensionati con redditi medio-bassi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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