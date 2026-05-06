Secondo quanto riportato da Axios, Iran e Stati Uniti sarebbero vicini a concludere un accordo scritto che potrebbe portare alla fine delle ostilità tra i due paesi. Fonti anonime coinvolte nel dossier affermano che si stanno definendo gli ultimi dettagli di un memorandum. La notizia non è stata ancora ufficializzata dai governi coinvolti, ma le parti sembrano aver compiuto progressi concreti in questa direzione.

Iran e Stati Uniti starebbero finalizzando la stesura di un memorandum per mettere fine alla guerra. Lo riporta Axios, citando funzionari anonimi a conoscenza del dossier. A condurre il negoziato sull’intesa, in 14 punti, sarebbero Steve Witkoff e Jared Kushner per parte americana e diversi funzionari iraniani, sia direttamente che attraverso i mediatori. Fonti pakistane confermano i progressi. Il testo dichiarerebbe la fine del conflitto nella regione e l’inizio di un periodo di 30 giorni di negoziati su un accordo dettagliato per aprire lo stretto di Hormuz, limitare il programma nucleare iraniano, revocare le sanzioni statunitensi e rilasciare gradualmente i fondi iraniani congelati.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Quasi pronto un memorandum Usa-Iran per la fine delle ostilità

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