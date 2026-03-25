La partita che avrebbe potuto risolvere le tensioni tra Stati Uniti e Iran non si è mai giocata. Nel frattempo, la notizia più commentata riguarda la scomparsa di uno scrittore noto, che ha suscitato ampio interesse tra i media. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore e sta attirando l’attenzione di pubblico e critica. Nessun dettaglio è stato ancora reso pubblico sui motivi o le circostanze dell’accaduto.

La notizia che tiene banco sulle pagine culturali dei giornali è quella della morte dello scrittore messicano Carlos Castaneda: una notizia che arriva in delay (la dipartita, infatti, è avvenuta due mesi prima), proprio come l’autore della Via dello sciamano aveva desiderato, dopo essere stato cremato e sepolto in un luogo ignoto. La Francia è alle prese con uno sciopero sanguinoso indetto dai piloti di Air France, proprio mentre nel Paese si sta svolgendo la sedicesima edizione della Coppa del Mondo. Zinedine Zidane, nella seconda partita del girone, è stato espulso per un pestone al saudita Fuad Amin: la FIFA – che ha inaugurato in questo Mondiale la linea dura degli arbitri, «anche a costo di finire 7 contro 7», dice Blatter – gli commina due giornate di squalifica. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La partita che doveva mettere fine all'ostilità tra Stati Uniti e Iran

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