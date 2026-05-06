Quasi mille pattinatori a Senigallia per il Trofeo Vesmaco | è record di partecipazione
SENIGALLIA - Cresce ancora il Trofeo Vesmaco Città di Senigallia "Sergio Rossi". Dal 14 al 17 maggio il pattinodromo ‘Francesco Stefanelli’ ospita la quarta edizione della manifestazione internazionale di pattinaggio velocità in linea, unica tappa italiana delle cinque complessive dello Speed.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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