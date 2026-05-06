Quaranta chili di hashish e soldi nella lavastoviglie | la scoperta dopo lo stop sulla Statale 100

Nella serata di lunedì 27 aprile, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno fermato un'auto sulla strada statale 100, attirando l’attenzione per la sua andatura veloce. Durante il controllo, i militari hanno scoperto all’interno dell’abitacolo oltre quarantamila euro e, in una lavastoviglie, cinquanta panetti di hashish che pesavano complessivamente quaranta chili. L’auto e la droga sono stati sequestrati, e sono in corso ulteriori verifiche.

Nella serata di lunedì 27 aprile, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari, erano impegnati nel monitoraggio del flusso veicolare sulla strada statale 100, quando la loro attenzione è stata richiamata da un'automobile in transito a elevata velocità. Intimato l'alt al conducente, i militari.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Fermato sulla statale con 20 chili di hashish nel bagagliaio: patteggia la penaBRINDISI - Era stato fermato sulla strada statale 7 mentre trasportava 20 chili, lordi, di hashish, suddivisi in 200 panetti. Hashish sulla Statale 18: 8 chili e 100mila euro sequestrati a Cetraro? Cosa scoprirai Come faceva il carico a sfuggire ai controlli stradali? Chi sono gli altri tre complici denunciati dai finanzieri? Dove venivano... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quaranta chili di hashish e soldi nella lavastoviglie: la scoperta dopo lo stop sulla Statale 100; Terni, quaranta chili di tabacco illegale nascosti nel negozio: scatta il sequestro della guardia di finanza; ‘Polvere bianca’ e 14 chili di hashish, cinque anni al reo confesso; Viaggia con 21 chili di droga in auto: lo tradisce l’agitazione, arrestato - BresciaToday. Perquisito spunta droga. In casa nascondeva il grosso, sequestrati 17 chili di hashish. In manette 28enneLECCE - Bloccato con oltre 17 chili di hashish e qualche altro grammo di sostanza finisce in carcere. Gabriele Cuna, 28enne di Lecce, è stato arrestato nella ... corrieresalentino.it Maxi sequestro di droga: arrestato un 29enne incensurato con oltre 16 chili di hashishUn 29enne, italiano e incensurato, è stato arrestato dalla polizia perché trovato in possesso (nella sua abitazione nelle campagne lughesi) di oltre 16 ... ravennaedintorni.it 10 metri quadri — il balcone che usi per stendere il bucato. La superficie di un bagno. Produce quaranta chili di ortaggi, dieci chili di frutta e aromatiche fresche tutto l'anno — se smetti di riempirlo di vasi vuoti e sedie rotte. Dieci metri quadri è il balcone medio i - facebook.com facebook #Terni, maxi #sequestro di #tabacco ‘ #Naswar’: 40 chili e 1.000 #confezioni trovate in un’attività x.com