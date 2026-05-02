Durante un controllo sulla Statale 18, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa otto chili di hashish e denaro per un valore di 100mila euro. Il carico, nascosto a bordo di un veicolo, è stato individuato grazie a un controllo mirato. Sono stati denunciati anche altri tre soggetti coinvolti nel traffico, ritenuti complici dell’operazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle modalità con cui il carico aveva evitato i controlli.

? Cosa scoprirai Come faceva il carico a sfuggire ai controlli stradali?. Chi sono gli altri tre complici denunciati dai finanzieri?. Dove venivano stoccati i panetti prima della distribuzione nazionale?. Come funzionava il sistema di copertura con le tre auto?.? In Breve 80 panetti di hashish rinvenuti in un doppiofondo su una vettura a Cetraro.. Un responsabile arrestato in flagranza e tre persone denunciate dalla Guardia di Finanza.. Valore del carico stimato oltre 100mila euro per spaccio locale e nazionale.. Operazione coordinata dalla Procura di Paola contro il convoglio di tre auto.. I finanzieri di Scalea e Cetraro hanno intercettato sulla Statale 18 un convoglio di tre auto contenente 8 chili di hashish, con un valore stimato superiore a 100mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hashish sulla Statale 18: 8 chili e 100mila euro sequestrati a Cetraro

Hashish sulla Statale 18

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