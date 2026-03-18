Quanto guadagna al reality Alessandra Mussolini cachet pazzesco al Grande Fratello Vip

Alessandra Mussolini è entrata nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, partita il 17 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. La partecipazione della politica italiana ha attirato l’attenzione, anche per il cachet elevato che le è stato riconosciuto per il suo ruolo nel reality. La presenza di Mussolini si inserisce nel palinsesto del programma, che continua a coinvolgere personaggi pubblici di rilievo.

Non è passata inosservata la presenza di Alessandra Mussolini nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, partita lo scorso 17 marzo su Canale 5 sotto la conduzione di Ilary Blasi. Fin dall’annuncio del cast, la partecipazione dell’ex parlamentare ha acceso il dibattito non solo in Italia, ma anche all’estero, trasformandola in una delle protagoniste più osservate di questa nuova stagione. Già nel corso della prima puntata, Mussolini si è distinta per il suo atteggiamento diretto e senza filtri, finendo al centro di alcuni momenti di tensione. In particolare, è riemerso il suo rapporto complicato con Selvaggia Lucarelli, con cui aveva già avuto attriti durante l’esperienza a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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