Durante la nuova edizione del Grande Fratello Vip, iniziata il 17 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, è stato svelato il cachet di Alessandra Mussolini, che ha suscitato sorpresa. La partecipazione dell’ex politica ha attirato l’attenzione dei media, anche grazie alla cifra considerata impressionante di cui si parla. La presenza di Mussolini nel reality è diventata oggetto di discussione tra il pubblico.

Programmi Tv, la partecipazione di Alessandra Mussolini alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, iniziata il 17 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, è finita rapidamente al centro dell’attenzione. L’ex parlamentare è tra i nomi più discussi del cast, con un dibattito che nelle ultime ore si è concentrato soprattutto su compensi e dinamiche interne alla Casa. Già nel corso della prima puntata, la concorrente si è fatta notare per un atteggiamento diretto, con momenti di tensione che hanno riacceso anche vecchie frizioni. Tra gli elementi emersi, il rapporto complesso con Selvaggia Lucarelli, già al centro di attriti in passato durante l’esperienza a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “L’hanno riempita di soldi”. Choc al Grande Fratello Vip, svelato il cachet impressionante di Alessandra Mussolini: quanto guadagna al reality

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