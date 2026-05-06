' Quanta strada ha fatto Bartali' | venerdì 8 maggio al Teatro del Cerchio

Venerdì 8 maggio alle ore 21 si conclude la stagione di prosa 20252026 del Teatro del Cerchio con uno spettacolo della mini rassegna “Sport a Teatro”: un ritratto intenso, ironico e commovente di uno dei più grandi campioni del nostro sport. Quanta strada ha fatto Bartali della Compagnia Teatri.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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