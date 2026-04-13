' Malanova' Ture Magro di Sciara Teatro emoziona con una storia forte e necessaria al Teatro del Cerchio
Venerdì 17 aprile alle ore 21 la stagione di prosa prosegue al Teatro del Cerchio con uno spettacolo intenso: Malanova, ispirato all’omonimo romanzo di Cristina Zagaria e Anna Maria Scarfò, che ricostruisce una storia vera, avvenuta anni fa in Calabria. Lo spettacolo scritto, diretto e.🔗 Leggi su Parmatoday.it
“Ti racconto una storia”, nuovo appuntamento della rassegna di teatro per ragazzi al Teatro alla MisericordiaArezzo, 21 gennaio 2026 – “Ti racconto una storia”, nuovo appuntamento della rassegna di teatro per ragazzi al Teatro alla Misericordia.