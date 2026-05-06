Nel giugno del 2019, nella sala di Clarence House, si è verificato un momento che ha attirato l’attenzione di chi era presente. Durante un incontro, un commento di un noto politico statunitense è stato seguito da un evidente sbadiglio, che ha preceduto di poco il servizio del tè. La scena ha catturato l’attenzione poiché si trattava di una conversazione informale tra personaggi pubblici.

Nella sala di Clarence House, nel giugno del 2019, si può dire che lo sbadiglio arrivò prima ancora del tè. Donald Trump ascoltava Carlo III parlare di cambiamento climatico mentre, secondo chi era presente, cercava di nascondere l’irritazione dietro sorrisi diplomatici e occhiate verso Melania. Sei anni dopo, lo stesso uomo avrebbe definito quel sovrano “ fantastico”, “coraggioso” e addirittura “il più grande Re”. Un ribaltamento quasi comico: dal sovrano che lo annoiava a quello capace di conquistarlo. Trump ha cambiato davvero idea su Carlo?. La trasformazione del rapporto tra il presidente americano e il sovrano emerge ora da The Queen and Her Presidents, il nuovo libro della giornalista Susan Page, che ricostruisce uno dei rapporti più insoliti tra la monarchia britannica e la Casa Bianca negli ultimi anni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quando Trump diceva: “Che noia Carlo, parla solo del cambiamento climatico”

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DA IBRAHIMOVIC A TRUMP Vi prego: non scrivete la solita frase "Nesti, parli di sport, che è meglio". Quando sono diventato giornalista, sono diventato giornalista e basta, e non solo "giornalista sportivo". Questa è la mia pagina, ed è giusto che ne faccia uso - facebook.com facebook

Questa potrebbe anche essere #Meloni quando #Trump torna ad attaccare il #Papa. "Mettere in pericolo molti cattolici e molte persone", dice, dimenticando che è lui ad alimentare venti di guerra, destabilizzare l'economia mondiale e portare la diplomazia inte x.com