Controllo del telefono e ricatti alla ex diceva parla solo con me | 19enne arrestato per atti persecutori

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di atti persecutori. Secondo quanto riferito, l’uomo controllava il telefono della ex ragazza, la costringeva a bloccare contatti sui social e le impediva di frequentare amici e studiare. In alcune conversazioni, le diceva di parlare solo con lui e la minacciava con ricatti.

Milano – "Mi sento soffocata, continuamente controllata". Lui pretendeva di avere libero accesso al suo telefono, la obbligava a bloccare ogni contatto maschile sui social, le impediva di frequentare le amiche e di studiare. "Mi diceva che dovevo stare solo con lui, tutti i giorni". E per costringerla a non interrompere la relazione la ricattava con la minaccia di divulgare un video intimo. Quando lei, di 17 anni, è riuscita a dirgli "no", lui le ha proposto un ultimo incontro lunedì 2 marzo, in piazzale Lotto. La conclusione? C.C., diciannovenne originario delle Filippine, è stato arrestato dalla polizia locale per atti persecutori. Nello zaino aveva un coltello con da cucina con la lama di 11 centimetri.