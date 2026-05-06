Quando portare aiuti diventa un crimine

Il 6 maggio, il Times of Israel ha pubblicato un documento firmato da Nickolay Mladenov, rappresentante del Board of Peace, e Aryeh Lightstone, funzionario del Dipartimento di Stato. Il testo analizza le implicazioni legali e le restrizioni riguardo alla consegna di aiuti umanitari in determinate aree. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sulla possibilità che, in alcune circostanze, l’assistenza possa essere considerata un atto illegale.

Il 6 maggio il Times of Israel pubblica un documento firmato da Nickolay Mladenov, alto rappresentante del Board of Peace, e da Aryeh Lightstone, funzionario del Dipartimento di Stato. Indirizzato ad Ali Shaath, capo del Comitato per l’amministrazione di Gaza, contiene questa frase: “Il rifiuto di Hamas renderà tali impegni nulli e privi di effetto.” I “tali impegni” sono quelli di Israele: sospendere le operazioni, garantire gli aiuti, aprire Rafah, ritirare le truppe fino alla Linea Gialla. Sono gli obblighi della prima fase del cessate il fuoco dell’ottobre 2025, dichiarati subordinati al disarmo di Hamas. Se Hamas rifiuta, Israele non è tenuto a rispettarli.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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