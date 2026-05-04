Flotilla Piantedosi | Sottoscrivo parole La Russa obiettivo non è portare aiuti

Il ministro dell’Interno ha espresso pieno accordo con le dichiarazioni di un altro esponente del governo, affermando che l’obiettivo non è fornire aiuti. Piantedosi ha commentato le parole di un altro esponente, sottolineando di essere d’accordo con quanto detto. La discussione riguarda una questione legata alla gestione di una flottiglia, senza menzionare nomi di persone o enti coinvolti.