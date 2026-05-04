Flotilla Piantedosi | Sottoscrivo parole La Russa obiettivo non è portare aiuti
Il ministro dell’Interno ha espresso pieno accordo con le dichiarazioni di un altro esponente del governo, affermando che l’obiettivo non è fornire aiuti. Piantedosi ha commentato le parole di un altro esponente, sottolineando di essere d’accordo con quanto detto. La discussione riguarda una questione legata alla gestione di una flottiglia, senza menzionare nomi di persone o enti coinvolti.
“Sottoscrivo pienamente”. Con queste parole il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto proprie le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull’utilità delle missioni come quella della Flotilla per Gaza, nel corso della presentazione del libro “Dalla parte delle divise”, scritto con la giornalista Annalisa Chirico, alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Piantedosi ha parlato della “visibilità” di iniziative simili, definendo quella della Flotilla “una iniziativa che aveva poco l’obiettivo di portare veramente aiuti, comunque irrisori rispetto a quelli che abbiamo dato come governo italiano”....🔗 Leggi su Lapresse.it
Flotilla, Piantedosi: Sottoscrivo parole La Russa, obiettivo non è portare aiuti
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