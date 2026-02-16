Disposti a portare a casa la Piovese ma servono importanti aiuti

La proposta di regionalizzare completamente la Statale “Piovese” ha subito un rallentamento quattordici anni fa, perché l’Anas non ha mai dato seguito alla sua idea, causando problemi economici ai Comuni interessati. Ora, i sindaci sono pronti a intervenire per riaccendere il progetto, ma chiedono risorse e sostegni concreti per poterlo realizzare.

Lo ha dichiarato oggi 16 febbraio l'assessore alla Viabilità di Ponte San Nicolò Nicolò Pegoraro parlando della S.S. 516, che ha però puntualizzato come da solo il Comune non sarebbe in grado di gestire spese enormi di manutenzione «La Statale "Piovese" andava regionalizzata totalmente quattordici anni fa, accogliendo la proposta di Anas che invece è rimasta in un cassetto, rallentando lo sviluppo del territorio e mettendo a rischio i bilanci dei Comuni coinvolti». Il capogruppo in consiglio regionale di "Riformisti veneti in Azione", Nicolò Rocco, sintetizza così le ragioni dell'interrogazione presentata con cui chiede spiegazioni alla Giunta e un'attivazione in tempi certi per risolvere la criticità.