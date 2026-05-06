Dopo la sua elezione, Papa Leone XIV avrebbe contattato la banca negli Stati Uniti per aggiornare i propri dati personali. Durante la chiamata, tuttavia, il telefono sarebbe stato improvvisamente staccato. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul motivo di questa interruzione o su eventuali conseguenze legali o amministrative. La notizia ha suscitato curiosità tra coloro che seguono le vicende vaticane.

Dopo l’elezione, Leone XIV avrebbe contattato la sua banca negli Stati Uniti per aggiornare i dati personali. “Sono il Papa”, ma l’operatrice non gli credette e chiuse la chiamata A poco più di due mesi dall’elezione, Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, si sarebbe trovato protagonista di un episodio singolare. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Pontefice avrebbe contattato telefonicamente la propria banca negli Stati Uniti per aggiornare il numero di telefono e l’indirizzo associati al suo conto personale. Il racconto è stato condiviso da un suo caro amico, padre Tom McCarthy, nel corso di un incontro con fedeli cattolici negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Quando Papa Leone XIV chiamò la banca e gli fu riattaccato il telefono

Papa Leone XIV convoca il Concistoro

Notizie correlate

Leggi anche: JD Vance insiste contro Papa Leone XIV: “Dio era con gli americani quando hanno sconfitto i nazisti”

Papa Leone XIV contro la guerra: il grido per gli innocenti in Iran? Cosa sapere Papa Leone XIV contesta gli attacchi militari in Iran durante il volo dalla Guinea.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone XIV prega nel Palazzo apostolico con l'arcivescova di Canterbury: Scandaloso se non cercassimo di superare le divergenze.

Anche per papa Leone XIV può essere complicato parlare con il servizio clientiPer ragioni diverse dalle nostre, ma comunque molto terrene, come ha recentemente raccontato un suo caro amico ... ilpost.it

Papa Leone risponde a Trump: «Chi mi critica lo faccia con la verità»«Sarà una conversazione franca». Quando si chiuderanno le porte della Biblioteca apostolica e resteranno uno di fronte all’altro Marco Rubio e Leone XIV, andrà ... ilmessaggero.it

Caltanissetta. Il primo anno di Papa Leone XIV raccontato attraverso l’arte di Francesco Guadagnuolo: quando il ritratto papale diventa un osservatorio sulla contemporaneità - facebook.com facebook