Durante un volo dalla Guinea, il Papa ha espresso una netta opposizione agli attacchi militari in Iran, chiedendo di tutelare i civili innocenti coinvolti nel conflitto. Ha sottolineato la necessità di proteggere le persone colpite e ha ribadito la sua posizione contro la pena di morte. Le sue parole si sono rivolte a chi si trova nel mezzo delle tensioni, evidenziando la preoccupazione per le sofferenze dei più vulnerabili.

? Cosa sapere Papa Leone XIV contesta gli attacchi militari in Iran durante il volo dalla Guinea.. Il Pontefice chiede protezione per i civili e ferma opposizione alla pena di morte.. Durante il volo di rientro dalla Guinea, Papa Leone XIV ha espresso una ferma opposizione ai conflitti armati, ribadendo l’impossibilità per la Chiesa di sostenere la guerra e invocando un impegno globale verso una cultura basata sulla pace piuttosto che sull’odio. Le dichiarazioni del Pontefice arrivano in un momento di estrema delicatezza diplomatica, dopo le critiche mosse dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva definito l’approccio del numero uno della Casa Bianca come troppo morbido nei confronti dell’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV contro la guerra: il grido per gli innocenti in Iran

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