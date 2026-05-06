Arrivare in Abruzzo significa immergersi in un paesaggio che alterna colline, montagne e aree verdi. La regione si presenta come un territorio in continua trasformazione, con paesaggi che cambiano di volta in volta. La sensazione di tranquillità che si prova entrando nella regione si combina con la varietà dei suoi ambienti naturali, rendendo ogni visita un’esperienza diversa.

Arrivare in Abruzzo dà sempre quella sensazione di quiete quasi avvolgente. Ci si lascia il caos alle spalle, ci si riempie la vista di verde e ci si abbandona a un territorio che in qualche modo non è mai uguale a sé stesso. La strada si stringe, poi si apre all’improvviso. Le colline si distendono in una sequenza ordinata di vigneti e uliveti, con la Maiella alle spalle e il mare davanti, invisibile ma presente, nell’aria, nell’attitudine. L’Abruzzo è quel territorio da attraversare, da capire. Solo così si colgono le sfumature: il vento che cambia tra giorno e notte, la luce che non è mai la stessa, la terra che varia nel giro di pochi chilometri.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quando l’Abruzzo prende forma

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La “” racconta una città che si muove e si rinnova grazie ai fondi europei. Uno sguardo rapido, diretto, che mostra il cambiamento mentre prende forma. #abruzzo #unioneeuropea #fesr #fse x.com

Tra le montagne selvagge d’Abruzzo, dove il tempo non si misura in ore ma in stagioni, nasce un formaggio che è molto più di un prodotto: è memoria, resistenza, identità. A Scanno, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, prende vita l’azienda Valle Scann - facebook.com facebook