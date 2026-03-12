L’estate prende forma Spiagge al via il bando

Tra pochi giorni inizieranno le procedure di assegnazione tramite bando pubblico per quattro porzioni di spiaggia libera attrezzata. Queste aree sono state individuate su un tratto di oltre 300 metri di spiaggia che, prima dell’approvazione del Piano Urbanistico Dettagliato, era completamente libera. Le aree saranno assegnate attraverso un procedimento ad evidenza pubblica.

Prenderanno il via nei prossimi giorni le procedure ad evidenza pubblica per assegnare le quattro porzioni di libere-attrezzate ricavate dall’ampio tratto di spiaggia libera che, prima dell’approvazione del Pud, si estendeva per oltre 300 metri. Con apposita delibera la giunta Ponzanelli ha fissato per la prima volta il tetto massimo delle tariffe per i servizi di balneazione, con l’obiettivo di garantire una gestione sostenibile e accessibile delle spiagge già dalla prossima estate. Da giugno il noleggio delle sdraio potrà variare da 3 a 4 euro per la mezza giornata e da 5 a 6 euro per l’intera giornata. Per i lettini il costo potrà variare dai 4 ai 5 euro per la mezza giornata e da 7 a 8 euro per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’estate prende forma . Spiagge, al via il bando Articoli correlati Leggi anche: Messi, ritorno al Newell’s prende forma: accordo per il 2027 Leggi anche: La rincorsa al vertice prende forma: Juventus e Inter a confronto, con il derby all’orizzonte Aggiornamenti e notizie su L'estate prende forma Spiagge al via il... Discussioni sull' argomento Nikki Beach Monte Carlo riapre per l’estate. Le novità; Un supporto anche per il Piano degli Arenili - Quotidiano La Voce; Spiaggia di Capo Bruzzano, Scogliera di Africo – Bianco (RC): arriva PuliAMO le spiagge con i suoi volontari per la sensibilizzazione sull’inquinamento del mare; Baywatch | Hassie Harrison da Yellowstone alle spiagge del reboot di Fox. Estate Italiana la visione PINKO per la SS26PINKO presenta la campagna Primavera Estate 2026 Estate Italiana tra cultura pop, memoria collettiva e visione contemporanea. fashiontimes.it La plastica ha invaso le spiagge più belle di #Bali - facebook.com facebook A Pesaro divieto di fumo su tutte le spiagge, sanzioni fino a 500 euro: quando entra in vigore x.com