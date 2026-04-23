Mitrokhin come prende forma una minaccia dall’interno

Il caso Mitrokhin riguarda la scoperta di documenti segreti provenienti dall'intelligence sovietica, che hanno rivelato dettagli su operazioni e agenti all’interno di diversi paesi occidentali. Questi documenti, portati alla luce da un ex ufficiale dell’intelligence sovietica, hanno portato alla pubblicazione di molte informazioni riservate, mettendo in discussione le reti di spionaggio e le alleanze internazionali. La vicenda ha avuto ripercussioni significative sulle relazioni tra gli Stati coinvolti e sulla sicurezza nazionale.

Il caso Mitrokhin occupa un posto peculiare nella storia dell’intelligence del Novecento, non soltanto per la quantità e la qualità delle informazioni successivamente confluite nel cosiddetto “Archivio Mitrokhin”, ma soprattutto perché consente di osservare, con particolare nitidezza, il lento formarsi di una minaccia interna maturata nel cuore stesso dell’organizzazione. La vicenda si sviluppa nella fase terminale della Guerra fredda, quando il sistema sovietico, pur mantenendo intatta la propria architettura coercitiva, mostrava già segni evidenti di logoramento politico, ideologico e funzionale. In questo quadro, l’esperienza di un...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Mitrokhin, come prende forma una minaccia dall’interno Notizie correlate Truppe straniere a Gaza, la missione prende forma: «Pronti migliaia di soldati dall’Indonesia»C’è un Paese del mondo che dopo mesi di melina ha rotto gli indugi ed è pronto ad inviare realmente le sue truppe nella Striscia di Gaza per... La "nuova" scuola Balzani prende forma: il punto sui lavori nell'istituto distrutto dall'esplosioneLa struttura è stata messa in ginocchio dall'esplosione dello scorso 4 luglio in via dei Gordiani.