Quando il sindaco Giorgio Zanniboni abbatté gli storici steccati tra il Pci e il Vaticano | l' ex assessore Zelli ricorda la storica visita a Forlì di Papa Wojtyla

L'8 maggio 1986 rappresenta una data che ha segnato un momento di svolta nella storia di Forlì, quando il sindaco Giorgio Zanniboni decise di abbattere le barriere tra il Partito Comunista Italiano e il Vaticano. Ricordando quell'evento, l'ex assessore Zelli ripercorre la visita di Papa Wojtyla, un episodio che ha contribuito a cambiare il rapporto tra le istituzioni e la chiesa nella città.