La visita di Papa Leone | Sarà entusiasta di Rimini Il sogno è la messa in spiaggia come Wojtyla 44 anni fa
Papa Leone ha scelto Rimini per la sua prossima visita, ispirato dal ricordo di una celebrazione sulla spiaggia fatta da Wojtyla 44 anni fa. La sua familiarità con Pennabilli, dove ha visitato il monastero di Sant’Antonio due volte, si combina con l’entusiasmo di un evento pubblico in spiaggia. La città si prepara ad accogliere il Papa, che si dice desideroso di condividere un momento speciale con i fedeli lungo il litorale.
Conosce bene Pennabilli. Papa Leone per due volte (nel 2005 e poi nel 2009) è stato al monastero di Sant’Antonio, per fare visita alle suore agostiniane quando era priore dell’ordine. Di Rimini sa quello che gli ha raccontato monsignor Nicolò Anselmi. "Ma sono certo – dice il vescovo – che il Santo Padre sarà entusiasta della città e dell’accoglienza che gli riserveremo". Sei mesi per preparare al meglio la visita del Papa, che sarà a Rimini sabato 22 agosto. Siete già al lavoro? "La conferma che il Santo Padre aveva accettato l’invito fatto dal Meeting e dalla Diocesi l’abbiamo avuto pochi giorni fa, prima dell’annuncio ufficiale – spiega Anselmi – Ora c’è tanto da lavorare, ne siamo consapevoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il ritorno dopo 44 anni. La messa di Wojtyla nella domenica d’agosto che fermò la RivieraIl 29 agosto 1982, Giovanni Paolo II tornò a Rimini dopo 44 anni e celebrò una messa al porto davanti a 200mila fedeli.
Rimini accoglie il Papa. Leone al Meeting: "Per la città sarà un momento storico"Rimini si prepara ad accogliere il Papa, evento che si svolge a 44 anni di distanza dall'ultima visita.
Don Mimmo Battaglia: «Grazie Papa Leone, la tua visita a Napoli messaggio di pace»Don Mimmo Battaglia, la città accoglierà papa Leone l’8 maggio, nel giorno dell’anniversario dell’elezione. Nel ringraziamento che ha inviato al Pontefice lei ... ilmattino.it
PAPA LEONE XIV IN VISITA AL MEETING DI RIMINI IL 22 AGOSTOÈ con infinita emozione e altrettanta gioia – dice il sindaco Jamil Sadelghovaad – che accogliamo la notizia della visita a Rimini da parte di Papa Leone ... chiamamicitta.it
Papa Leone XIV il 4 luglio a Lampedusa, prima visita in Sicilia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
Il 4 luglio Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, non sarà negli USA per celebrare i 250 anni dall’indipendenza ma si recherà a Lampedusa per dare conforto agli ospiti degli hotspot e ricordare le vittime del mare. Un’altra presa di distanza dall’ammi x.com