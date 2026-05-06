È il 15 settembre 1982. Da poco più di due mesi l'Italia di Enzo Bearzot è campione del mondo. In quella squadra non c'è stato posto per il protagonista di questa storia. Una storia accompagnata dalle melodie di Miguel Bosé (Bravi ragazzi), Claudio Baglioni (Avrai) e Giuni Russo (Un'estate al mare) che guidano la classifica dei 45 giri più venduti in quei giorni di fine estate. La storia si svolge a Milano, nello stadio Meazza di San Siro. Si gioca la sfida d'andata dei sedicesimi di finale della Coppa delle Coppe. Di fronte all'Inter di Rino Marchesi, padrona di casa, c'è lo Slovan Bratislava: una squadra cecoclovacca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando il Becca fallì due rigori: "Poi mi feci male, entrai nello spogliatoio e spaccai due porte"

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