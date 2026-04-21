Dopo aver conquistato il primo scudetto con il club, l’allenatore ha raccontato di aver varcato la soglia dello spogliatoio, sottolineando che la vittoria non era ancora conclusa. Nello stesso anno, la squadra ha ottenuto anche la Coppa Italia, contribuendo a un momento storico per il club e la città. La stagione del 1987 è ricordata come quella in cui il Napoli ha raggiunto il massimo traguardo, segnando un capitolo importante nella sua storia.

Ottavio Bianchi è l’allenatore del primo scudetto. Non solo, è l’allenatore della doppietta: scudetto e Coppa Italia nel 1987, l’anno in cui Napoli esplose. E a distanza di quasi quarant’anni, l’allenatore che a Napoli si portò una civetta racconta alla Gazzetta dello Sport il segreto di quel trionfo con una sincerità che oggi sarebbe impensabile: farsi odiare. “ A un certo punto era diventato solo quello il mio compito, anche a costo di farmi odiare”, dice Bianchi. Smorzare gli entusiasmi. Tenere tutti con i piedi per terra in una città che per la prima volta nella storia sentiva l’odore dello scudetto. “ Quando sei in società che non sono abituate a vincere è facile farsi trasportare dagli entusiasmi prima del previsto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ottavio Bianchi: “Dopo il primo scudetto entrai nello spogliatoio: non abbiamo ancora vinto niente”

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