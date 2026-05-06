Quano finisce Uomini e Donne 2025-2026 | la data dell’ultima puntata

La stagione 2025-2026 di Uomini e Donne sta per concludersi, con la data dell’ultima puntata che si avvicina. Sono stati forniti aggiornamenti sulla programmazione e sui protagonisti coinvolti, segnando la fine del consueto ciclo annuale del programma. La conclusione dello show è prevista per una data definita, mentre si attendono ulteriori dettagli sui partecipanti e sulle eventuali novità per la prossima stagione.

Uomini e Donne si avvicina al finale della stagione 2025-2026 e arrivano aggiornamenti importanti sulla programmazione e sui protagonisti. Il dating show di Maria De Filippi, ancora in onda su Canale 5, si prepara a chiudere i battenti tra registrazioni decisive e dinamiche ancora aperte, soprattutto nel trono classico. Arnaldo ammette perchè non fa più parte del trono over Quando finisce Uomini e Donne. Secondo le ultime indiscrezioni e in base anche alle esperienza delle precedenti stagioni, le ultime registrazioni di Uomini e Donne negli studi Elios sono previste per il 12 maggio 2026. La messa in onda dell’ultima puntata, invece, è fissata per venerdì 29 maggio 2026, data che segnerà la conclusione ufficiale della stagione.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Over - La scelta di Atlanta e Lanfranco

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"... quando tutto sta per finire, puoi decidere come stare. Io non avevo scelto sul risultato, avevo scelto sulla postura. Poi tutto finisce, e quando finisce resta soltanto il rumore, il racconto. È nel racconto che io continuo, non come ero, ma come dovevo essere." - facebook.com facebook