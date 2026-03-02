Io sono Farah quando finisce? Rivelata la data dell’ultima puntata

Quando finisce Io sono Farah? Rivelata la data che ci racconta quando dovrebbe essere trasmessa l’ultima puntata. Ecco tutti i dettagli. C’è grande attesa per scoprire il finale di Io sono Farah: quando finisce la serie televisiva di Canale 5? Questa è la domanda che, probabilmente, si stanno ponendo molti telespettatori e amanti della dizi turca. Ebbene a quanto pare finalmente abbiamo una risposta. A rivelare la data e dirci quando finisce Io sono Farah è il sito di Davide Maggio. Il giornalista Roberto Mallò ha spiegato infatti che, salvo colpi di scena improvvisi dell’ultimo minuti, c’è una data. Dunque a quanto pare l’attesa conclusione della serie televisiva, se non dovessero esserci intoppi, dovrebbe andare in onda il giorno 13 marzo 2026. 🔗 Leggi su Novella2000.it

