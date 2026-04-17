Negli ultimi anni si registra un aumento di visite e interesse verso borghi italiani di piccole dimensioni, spesso scelti come mete di vacanza per la loro storia e il paesaggio. Tra le località più visitate ci sono due borghi nelle Marche, che si distinguono per la loro popolarità tra i turisti. La tendenza a scoprire questi piccoli centri si accompagna a un crescente desiderio di esplorare luoghi meno battuti rispetto alle grandi città.

Ancona, 17 aprile 2026 – Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza a fare vacanze non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, talvolta con pochissimi abitanti. L’Italia è piena di piccoli borghi storici incantevoli da scoprire e da visitare. I due borghi delle Marche, rientrati nella classifica, Gradara e Numana, si sono posizionati rispettivamente al 22 e 23esimo posto. Questi due borghi si affacciano per la prima volta all’interno di questa classifica contribuendo a ridisegnare la mappa delle destinazioni più cercate dagli italiani. Gradara: cosa fare e vedere. Il borgo medievale di Gradara Il borgo medievale di Gradara si trova in provincia di Pesaro e Urbino ubicato a 142 metri di altitudine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borghi più cliccati e popolari d’Italia, 2 sono nelle Marche. Tra storia e mare: ecco quali sono

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