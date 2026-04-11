Sinner-Zverev oggi in tv ATP Montecarlo 2026 | orario programma streaming differita TV8

Oggi, sabato 11 aprile, si disputa la semifinale del Masters1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La sfida si svolgerà nel circuito ATP di Montecarlo, con orario e programma che saranno comunicati nelle prossime ore. La partita sarà trasmessa anche in differita su TV8.

Oggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner giocherà la semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il tedesco Alexander Zverev. Non prima delle 13:30, l’azzurro sfiderà il teutonico sul campo Ranieri III e si preannuncia un match equilibrato e aperto a qualsiasi risultato, sulla base di quanto si è potuto notare nel corso di questo torneo. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 Sinner è reduce dalla vittoria in due set contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sullo score di 6-3 6-4. Una prestazione solida per l’altoatesino che, dopo il calo energetico avuto contro il ceco Tomas Machac negli ottavi, ha risposto presente e in maniera convincente contro il nordamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner giocherà la semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il tedesco Alexander Zverev.

Dove vedere in tv Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026: orario semifinale, streaming, differita in chiaroLa 20ma vittoria consecutiva nei tornei di categoria ATP Masters 1000 consente a Jannik Sinner di accedere alle semifinali di Montecarlo: l’azzurro,...

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Sinner-Zverev oggi in semifinale a Monte Carlo, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streamingJannik Sinner affronta oggi Alexander Zverev nella semifinale del torneo di Monte Carlo. L’incontro prenderà il via non prima delle ore 13:30 e si potrà seguire anche in chiaro. fanpage.it

LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale nell’arco di 40 giorniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare ... oasport.it

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Sinner prepara la sfida con Zverev In semifinale a Monte-Carlo l’azzurro si aspetta un tedesco aggressivo e molto solido al servizio: sarà una partita durissima. La chiave Restare concentrato su sé stesso e su quello che deve fare in campo #Sinne x.com