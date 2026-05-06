Un gol di Beccalossi nel derby è spesso ricordato come uno dei momenti più memorabili della sua carriera. La partita in questione si è conclusa con una doppietta dell’attaccante, contribuendo alla vittoria della squadra nel match locale. La rete più iconica avviene in una delle sfide più importanti, rimanendo impressa tra i tifosi e nel ricordo collettivo di chi ha seguito quegli incontri.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La doppietta nel derby del 1979","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La punizione con entrambi i piedi in Inter-Perugia","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il colpo di testa contro il Catania nella stagione '80-81n","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il gol contro il Perugia nella stagione '80-81n","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"nIl gol contro il Napoli nella stagione '82-83","index":4}.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quale di questi è il gol più iconico di Beccalossi?

Notizie correlate

Dalla doppietta nel derby alla magia a casa Maradona: i gol più belli di BeccalossiTalentuoso i grandi e intermittente come un faro, Evaristo Beccalossi per i tifosi interisti era un simbolo dell’imprevedibilità del genio...

Leggi anche: Addio a Evaristo Beccalossi, festeggiò lo scudetto del 2024 con l'Inter Club Forlì. "Il mio gol più bello? Gli ottantamila di San Siro che urlano il mio nome"

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Quale iPhone compro ad aprile 2026? Guida completa ai migliori modelli; Federico Russo, l’intervista al Mimmo dei Cesaroni: Complessi come matrioske; Franco Cirio: Qui ci sono pensionati e pochi giovani, non c’è ricambio; 500 anni di Beretta, una storia italiana di lavoro e passione fra mito e leggenda….

Quale di questi video è falso?È bastato un prompt per creare AlessIA. Abbiamo chiamato così la ragazza generata con Veo 3. Ha i capelli castano chiaro, una camicia azzurra e due orecchini a cerchio. Non è reale, ma lo sembra. È ... fanpage.it

#Fave o #Asparagi Quale tra questi due prodotti di stagione preferite Intanto ve li propongo in due Ricette: -Risotto con Asparagi, zucca e porro https://youtu.be/2Du8Cad3ENs -Trofie con Fave e calamaretti https://youtu.be/QuTbkINev6U #piattiprima - facebook.com facebook

I Martiri di Belfiore sono legati a quale periodo storico italiano | Cruciverba e sudoku: gioca subito x.com