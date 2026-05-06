Addio a Evaristo Beccalossi festeggiò lo scudetto del 2024 con l' Inter Club Forlì Il mio gol più bello? Gli ottantamila di San Siro che urlano il mio nome

È scomparso a 69 anni Evaristo Beccalossi, noto nel mondo del calcio per aver festeggiato con l'Inter Club di Forlì lo scudetto del 2024. Beccalossi è ricordato anche per aver dichiarato che il suo gol più bello è stato quello segnato davanti a ottantamila spettatori a San Siro, che gridavano il suo nome. La sua morte ha suscitato dolore tra appassionati e addetti ai lavori.

Lutto nel mondo del pallone. Se n’è andato a 69 anni Evaristo Beccalossi, l’uomo che non giocava a calcio, ma lo inventava. Il genio che trasformava una domenica di pioggia in un’opera d’arte e che, con quel sinistro magico, aveva saputo annullare le distanze tra il prato di San Siro e il cuore.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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