Dalla doppietta nel derby alla magia a casa Maradona | i gol più belli di Beccalossi

Il fantasista ha lasciato il segno con una doppietta nel derby e con una rete memorabile a casa Maradona. Durante la stagione 1979-80, contribuì in modo determinante alla conquista dello scudetto con giocate imprevedibili e gol importanti. In una partita contro il Catania, segnò anche con un colpo di testa su assist di Altobelli. Le sue azioni sono ricordate come alcune delle più belle della sua carriera.

Talentuoso i grandi e intermittente come un faro, Evaristo Beccalossi per i tifosi interisti era un simbolo dell’imprevedibilità del genio calcistico. In nerazzurro ha raccolto 216 presenze tra campionato e coppe, realizzando 37 reti, tra cui una doppietta nel derby vinto per 2-0 il 28 ottobre 1979. Con la leggenda metropolitana secondo la quale a fine gara avrebbe salutato il portiere del Milan Albertosi con il famoso "Mi chiamo Evaristo, scusate se insisto"). In bacheca c'è lo scudetto 1979-80 con Bersellini, una Coppa Italia e una semifinale di Coppa Campioni. Il 28 ottobre 1979, su cross dalla sinistra di Pasinato, Beccalossi si inserisce in area e buca Albertosi con un piatto destro di rara dolcezza e precisione che stappa il derby.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla doppietta nel derby alla magia a casa Maradona: i gol più belli di Beccalossi Notizie correlate Zielinski sicuro: «Momento più importante all’Inter? Direi il gol del 3-2 alla Juve. Una rete quasi allo scadere nel derby d’Italia, cosa c’è di più?»di Angelo CiarlettaPiotr Zielinski ha parlato del momento più importante vissuto finora all’Inter, citando anche la Juventus. Inter, i gol più belli della stagione: dalla perla di Dimarco al sinistro di ZielinskiL'Inter di Chivu corona il suo sogno e vince il ventunesimo scudetto della sua storia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dalla doppietta nel derby alla magia a casa Maradona: i gol più belli di Beccalossi; Sconfitta pesante al Maradona: i pensieri di Giampaolo e Payero Serie A Enilive; Inter: la falsa partenza, poi la rimonta: il film dello Scudetto; Il film dello scudetto dell'Inter. Diego a 22 anni era semplicemente spettacolare #argentina #maradona #passionapoli #amarcord - facebook.com facebook