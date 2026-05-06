Una recente analisi ha valutato 43 diversi tipi di ragù disponibili nei supermercati italiani, confrontando qualità e ingredienti. La classifica identifica quale marca ha ricevuto il punteggio più alto, evidenziando le differenze tra le varie opzioni presenti sugli scaffali. L’attenzione si è concentrata anche sulla lista degli ingredienti, analizzando come questa influenzi il punteggio complessivo assegnato ai diversi sughi.

? Cosa scoprirai Quale marca ha ottenuto il punteggio massimo tra i 43 sughi?. Come influisce la lista ingredienti sul voto finale dei ragù?. Perché la carne pregiata non garantisce sempre un punteggio alto?. Quali prodotti sono stati scartati per l'eccesso di additivi chimici?.? In Breve 24 prodotti su 43 testati non contengono additivi chimici nella composizione.. 20 referenze analizzate risultano prive di ingredienti ultraprocessati come amidi o aromi.. Il ragù Esselunga Top bolognese ha ottenuto l'unico punteggio di 80 punti.. Il valore minimo registrato è di 27 punti per il prodotto Terre d'Italia.. Altroconsumo ha analizzato 43 sughi pronti per identificare la qualità dei ragù venduti nei supermercati, premiando le ricette con ingredienti naturali e scarti minimi di lavorazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Qual è il miglior ragù al supermercato? La classifica dei sughi

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