Tra gli scaffali dei supermercati italiani, il tonno in scatola rappresenta un prodotto di uso quotidiano, apprezzato per la sua praticità. Recentemente, il Gambero Rosso ha pubblicato una classifica dei migliori in commercio, escludendo alcuni marchi noti come Esselunga e Coop. La selezione vede sul podio alcune marche che si distinguono per qualità e affidabilità, mentre altri prodotti sono stati bocciati.

C’è un prodotto che non manca quasi mai nelle cucine italiane, silenzioso ma sempre pronto a entrare in scena quando il tempo stringe. Il tonno in scatola è una certezza quotidiana, ma dietro la sua apparente semplicità si nasconde un mercato affollato e tutt’altro che omogeneo. A provare a fare ordine ci ha pensato il Gambero Rosso, che ha sottoposto 25 prodotti a un blind test per capire quali meritano davvero il podio. In fondo alla classifica Esselunga e Coop. Nella parte bassa della graduatoria si collocano alcune referenze della grande distribuzione. Il tonno Esselunga in olio extravergine paga una consistenza più dura del necessario, con una texture che tende a risultare fibrosa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Qual è il miglior tonno in scatola del supermercato? La classifica del Gambero Rosso: bocciati Esselunga e Coop, ecco chi c’è sul podio

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