Blitz contro i Contini in carcere anche Patrizio Bosti junior | guidava il gruppo dei Porticati

Nella mattinata di oggi sono state eseguite diverse misure cautelari in carcere nei confronti di membri di un gruppo legato alla camorra. Tra le persone coinvolte c’è anche Patrizio Bosti junior, nipote del capoclan e figlio di un noto boss, che avrebbe assunto il ruolo di guida. Le indagini hanno portato all’arresto di complessivamente sei persone, ritenute appartenenti al gruppo denominato “dei Porticati”.